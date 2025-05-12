Новий графік транспорту у Запоріжжі ввели через ремонтні роботи, які проводить ПАТ «Запоріжсталь».

Новий графік транспорту у Запоріжжі носить лише тимчасовий характер та продовжить діяти лише декілька днів, повідомляє Politeka.net.

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради попередило про зміни у роботі трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах.

Оновлений розклад виглядає наступним чином: 12 травня з 14:00 до 16:00 та 14 травня з 08:00 до 12:00 у Запоріжжі тимчасово призупинять рух трамвайного маршруту №16 на відрізку між зупинками «Водолікарня» та «Запорізький ливарно-механічний завод».

Причиною змін стали ремонтні роботи, які проводить ПАТ «Запоріжсталь» на шляхопроводі в зазначеному районі. У період виконання робіт трамвай №16 курсуватиме за скороченим маршрутом — від станції «Вокзал Запоріжжя-І» до зупинки «Запоріжцирк». Містян просять врахувати тимчасові зміни при плануванні своїх поїздок.

Підкреслимо також, що новий графік транспорту у Запоріжжі затроне автобуси на маршрутах:

№7; №17; №18; №29; №34а; №38; №39; №56; №59; №72; №86; №94; №98 (рейси з кінцевою зупинкою «Вул. Гарнізонна»).

Графіки та маршрути руху громадських засобів пересування КП «Запоріжелектротранс» опубліковані на сайті підприємства «Запоріжелектротранс». У випадку змін у роботі громадського транспорту інформація буде надана додатково.

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