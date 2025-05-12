Новый график транспорта в Запорожье был введен из-за ремонтных работ, проводимых ПАО «Запорожсталь».

Новый график транспорта в Запорожье носит лишь временный характер и продолжит действовать всего несколько дней, сообщает Politeka.net.

Управление по транспортному обеспечению и связи Запорожского городского совета предупредило об изменениях в работе трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах.

Обновленное расписание выглядит следующим образом: 12 мая с 14:00 до 16:00 и 14 мая с 08:00 до 12:00 в Запорожье временно приостановят движение трамвайного маршрута №16 на отрезке между остановками «Водолечебница» и «Запорожский».

Причиной смен стали ремонтные работы, которые проводит ПАО «Запорожсталь» на путепроводе в указанном районе. В период выполнения работ трамвай №16 будет курсировать по сокращенной дороге – от станции «Вокзал Запорожье-І» до остановки «Запорожцирк». Жителей города просят учесть временные изменения при планировании своих поездок.

Подчеркнем также, что новый график транспорта в Запорожье затронет автобусы на маршрутах:

№7; №17; №18; №29; №34а; №38; №39; №56; №59; №72; №86; №94; №98 (рейсы с конечной остановкой «Ул. Гарнизонная»).

Графики и маршруты движения общественных средств передвижения КП «Запорожэлектротранс» опубликованы на сайте предприятия «Запорожэлектротранс». В случае изменений в работе общественного транспорта информация будет предоставлена ​​дополнительно.

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