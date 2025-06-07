Открыта регистрация на получение денежной помощи для пенсионеров в Запорожье от Агентства ООН по делам беженцев.

Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье назначается от организации UNHCR Ukraine только при соблюдении важных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют представители UNHCR Ukraine в Telegram.

Открыта регистрация на получение денежной помощи для пенсионеров в Запорожье от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine). Выплаты предоставляются только отдельным категориям граждан и имеют четкие условия.

Кто может претендовать:

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье сможет быть получена теми украинцами, которые отвечают критериям уязвимости, а именно:

внутренне перемещенные лица, которые переехали не позднее шести месяцев назад и в течение последних трех месяцев не получали помощи от международных организаций;

украинцы, которые выезжали за границу, но уже вернулись в Украину и также не получали международную выплату в течение трех месяцев.

Обязательные критерии уязвимости:

Кроме принадлежности к одной из вышеперечисленных категорий, заявитель должен соответствовать по меньшей мере одному из следующих критериев:

семья состоит только из одного из родителей с несовершеннолетними детьми;

в домохозяйстве есть лица старше 55 лет;

пожилые люди (от 55 лет) воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

в семье есть лица с инвалидностью или серьезными заболеваниями, нуждающимися в уходе;

среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен.

Размер финансовой выплаты остался неизменным: 3600 гривен на человека ежемесячно, в течение трех месяцев — всего 10 800 гривен.

Регистрация производится исключительно по предварительной записи через онлайн-форму. В сообщении UNHCR подчеркивается: "Действует только электронная очередь. Живая очередь отсутствует."

Заявители должны заполнить регистрационную форму в интернете и дождаться подтверждения даты и времени посещения.

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