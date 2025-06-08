Розмір виплати для ВПО в Запорізькій області в червні той же самий, що й місяцем раніше.

Виплати для ВПО в Запорізькій області продовдать нараховуватись в червні, тому українці можуть розраховувати на грошову допомогу від держави, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, яку підтримку можуть отримати переселенці.

В червні виплати для ВПО в Запорізькій області автоматично нараховують внутрішньо переміщеним особам, які належать до найбільш вразливих категорій і не мають можливості працювати.

До таких категорій належать пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9444 гривні; люди з інвалідністю I чи II групи; діти з інвалідністю віком до 18 років; тяжкохворі діти; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років; а також прийомні батьки та батьки-вихователі.

Інші сім’ї внутрішньо переміщених осіб також можуть отримати соціальну допомогу, якщо середній дохід на одного члена родини не перевищує 9444 гривні. У цьому випадку вони мають самостійно подати заяву на призначення або продовження нарахувань. Розмір виплати для ВПО в Запорізькій області в червні становить 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Окрім щомісячної фінансової підтримки, для переселенців діє низка додаткових програм: допомога за проєктом "Прихисток", субсидії на оренду житла, компенсації за знищене або пошкоджене житло. Також внутрішньо переміщені особи можуть скористатися послугами психологічної підтримки, юридичної консультації та соціального супроводу.

Крім того, існують програми, що сприяють працевлаштуванню, здобуттю нової професії або проходженню курсів перекваліфікації. Для дітей ВПО організовуються літні табори, відпочинок та оздоровлення, а також надаються допоміжні засоби реабілітації.

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