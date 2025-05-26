Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі спрямовані на підтримку соціально вразливих верств населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у вигляді гарячих обідів, вони надаються благодійним фондом «Шляхом добра», повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що варто знати.

У місті регулярно організовують безкоштовне харчування для тих, хто цього потребує. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі видаються не кожного дня, а за встановленим розкладом:

щочетверга о 15:00 на залізничному вокзалі (№1) всі охочі можуть отримати гарячі обіди.

всі охочі можуть отримати гарячі обіди. підкреслимо також, що цього ж дня, але об 11:30, за адресою вул. Чарівна, 29 проводиться безкоштовна роздача хліба.

Зазначається, що така ініціатива спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення - переселенців, самотніх людей поважного віку.

Окрім того, щосереди благодійники доставляють домашні обіди для маломобільних мешканців прифронтових районів Запоріжської області. Через міркування безпеки детальна інформація про ці доставки не розголошується.

Однак поставити запитання або дізнатися більше про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області можна через Facebook-сторінку благодійного фонду — [перейдіть за посиланням]. Ці ініціативи — прояв турботи та підтримки для тих, хто щодня бореться з труднощами війни.

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