Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить в виде горячих обедов, предоставляемых благотворительным фондом «Путем добра», сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что следует знать.

В городе регулярно организуют безвозмездное питание для тех, кто в этом нуждается. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье выдаются не каждый день, а по установленному расписанию:

каждый четверг в 15:00 на железнодорожном вокзале (№1) все желающие могут получить горячие обеды.

все желающие могут получить горячие обеды. подчеркнем также, что в этот же день, но в 11:30 по адресу ул. Волшебная, 29 производится безвозмездная раздача хлеба.

Отмечается, что такая инициатива направлена ​​на поддержку социально уязвимых слоев населения - переселенцев, одиноких и пожилых людей.

Кроме того, каждую среду благотворители доставляют домашние обеды для маломобильных жителей прифронтовых районов Запорожской области. Из-за соображений безопасности подробная информация об этих поставках не разглашается.

Однако задать вопрос или узнать больше о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области можно через Facebook-страницу благотворительного фонда — [перейдите по ссылке]. Эти инициативы — проявление заботы и поддержки для тех, кто ежедневно борется с трудностями войны.

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