Размер выплаты для ВПЛ в Запорожской области в июне тот же самый, что и месяцем ранее.

Выплаты для ВПЛ в Запорожской области продолжат начисляться в июне, поэтому украинцы могут рассчитывать на денежную помощь от государства, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какую помощь могут получить переселенцы.

В июне выплаты для ВПЛ в Запорожской области автоматически начисляют внутренне перемещенным лицам, которые относятся к наиболее уязвимым категориям и не имеют возможности работать.

К таким категориям относятся пенсионеры , чья пенсия не превышает 9444 гривны; люди с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет; тяжелобольные дети; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 23 лет; а также приемные родители и родители-воспитатели.

Другие семьи внутренне перемещенных лиц могут получить социальную помощь, если средний доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривны. В этом случае они должны самостоятельно подать заявление на назначение или продление начислений. Размер выплаты для ВПЛ в Запорожской области в июне составляет 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на малыша или человека с инвалидностью.

Кроме ежемесячной финансовой поддержки, для переселенцев действует ряд дополнительных программ: помощь по проекту "Убежище", субсидии на аренду жилья, компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье. Также внутренне перемещенные лица могут воспользоваться услугами психологической поддержки, юридической консультации и сопровождения.

Кроме того, существуют программы, способствующие трудоустройству, получению новой профессии или прохождению курсов переквалификации. Для детей ВПЛ организуются летние лагеря, отдых и оздоровление, а также предоставляются вспомогательные средства реабилитации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: появилась возможность получить еду, названа дата раздачи.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: для получения поддержки нужно соответствовать важным критериям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам помогут с арендой жилья, как получить выплаты.