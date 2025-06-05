Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються у партнерстві Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Благодійний фонд Посмішка ЮА надаватиме безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, проте роздача їжі триватиме лише один день, повідомляє Politeka.net.

Про це фонд оголосив на своїй сторінці у Фейсбук.

Благодійний фонд повідомляє про заплановану роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, наданих Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

У п’ятницю, 6 червня 2025 року, видача гуманітарної допомоги відбудеться в населених пунктах Павлівської громади Запорізького району, а саме: Павлівське, Солоне та Семененкове.

Інформацію щодо конкретних адрес і часу роздачі можна дізнатися на офіційних сторінках вашої громади у соціальних мережах. Посилання на них доступне на сайті Запорізької районної державної адміністрації.

Їжа надається у партнерстві Всесвітньої продовольчої програми ООН з благодійним фондом «Посмішка ЮА».

Підкреслимо, що «Посмішка ЮА» — це організація, яка з 2013 року підтримує людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, і об’єднує всіх, хто прагне допомагати іншим.

Заснована у Запоріжжі, організація активно реалізує соціальні ініціативи у партнерстві з міжнародними гуманітарними організаціями, співпрацюючи з державними установами та неурядовими громадськими організаціями.

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