Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются в партнерстве Всемирной продовольственной программы ООН.

Благотворительный фонд Улыбка ЮА будет предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача пищи будет длиться всего один день, сообщает Politeka.net.

Об этом фонд объявил на своей странице в Фейсбуке.

Благотворительный фонд сообщает о планируемой раздаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, предоставленных Всемирной продовольственной программой ООН.

В пятницу, 6 июня 2025 года, выдача гуманитарной помощи состоится в населенных пунктах Павловской общины Запорожского района, а именно: Павловское, Соленое и Семененково.

Информацию о конкретных адресах и времени раздачи можно узнать на официальных страницах вашего сообщества в социальных сетях. Ссылка на них доступна на сайте Запорожской районной государственной администрации.

Еда предоставляется в партнерстве Всемирной продовольственной программы ООН с благотворительным фондом «Улыбка ЮА».

Подчеркнем, что «Улыбка ЮА» — это организация, которая с 2013 года поддерживает оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах людей и объединяет всех, кто стремится помогать другим.

Основанная в Запорожье, организация активно реализует социальные инициативы в партнерстве с международными гуманитарными организациями, сотрудничая с государственными учреждениями и неправительственными общественными организациями.

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