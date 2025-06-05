Благотворительный фонд Улыбка ЮА будет предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача пищи будет длиться всего один день, сообщает Politeka.net.
Об этом фонд объявил на своей странице в Фейсбуке.
Благотворительный фонд сообщает о планируемой раздаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, предоставленных Всемирной продовольственной программой ООН.
В пятницу, 6 июня 2025 года, выдача гуманитарной помощи состоится в населенных пунктах Павловской общины Запорожского района, а именно: Павловское, Соленое и Семененково.
Информацию о конкретных адресах и времени раздачи можно узнать на официальных страницах вашего сообщества в социальных сетях. Ссылка на них доступна на сайте Запорожской районной государственной администрации.
Еда предоставляется в партнерстве Всемирной продовольственной программы ООН с благотворительным фондом «Улыбка ЮА».
Подчеркнем, что «Улыбка ЮА» — это организация, которая с 2013 года поддерживает оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах людей и объединяет всех, кто стремится помогать другим.
Основанная в Запорожье, организация активно реализует социальные инициативы в партнерстве с международными гуманитарными организациями, сотрудничая с государственными учреждениями и неправительственными общественными организациями.
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