Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається лише тим, хто має статус ВПО і відповідає ще декільком критеріям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається благодійним фондом «Волонтерська спілка ПОРУЧ», повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, яку підтримку можна отримати.

Надається лише тим, хто має статус ВПО. Крім цього, важливо щоб внутрішньо переміщені особи відповідали таким критеріям:

мають офіційний статус ВПО;

залишили зону бойових дій не пізніше ніж за три місяці до моменту подання заявки;

походять із територій, де тривають активні бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.

До таких регіонів належать:

Донецька область

Луганщина

Харківщина

Херсонщина

Запорізька область

Окремі райони Миколаївщини

Окремі райони Сумщини

Окремі райони Чернігівщини

Для отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області потрібно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

довідку ВПО.

Підтримка для вразливих категорій українців може включати продукти харчування, засоби гігієни, одяг, меблі — за умови наявності на складі. Для отримання підтрики потрібно заповнити анкету на сайті фонду.

Усі заявки проходять перевірку, зокрема щодо відповідності регіону походження, дати переміщення та місця реєстрації. Розгляд запиту може тривати до 14 календарних днів.

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Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

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