Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется только тем, кто имеет статус ВПЛ и отвечает еще нескольким критериям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется благотворительным фондом «Волонтерский союз РЯДОМ», сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какую поддержку можно получить.

Предоставляется только тем, кто имеет статус ВПЛ. Кроме этого, важно, чтобы внутренне перемещенные лица отвечали следующим критериям:

имеют официальный статус ВПЛ;

оставили зону боевых действий не позднее чем за три месяца до момента подачи заявки;

происходят из территорий, где продолжаются активные боевые действия или находящиеся под временной оккупацией.

К таким регионам относятся:

Донеччина

Луганщина

Харьковщина

Херсонщина

Запорожская область

Отдельные районы Николаевщины

Отдельные районы Сумщины

Отдельные районы Черниговщины

Для получения гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области необходимо предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

справку ВПЛ.

Поддержка для уязвимых категорий украинцев может включать продукты питания, средства гигиены, одежду, мебель — при наличии на складе. Для получения поддержки нужно заполнить анкету на сайте фонда .

Все заявки проходят проверку, в частности, относительно соответствия региона происхождения, даты перемещения и места регистрации. Рассмотрение запроса может занять до 14 календарных дней.

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