Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає часткове покриття витрат на оренду житла.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається на оренду житла для українців, що мають статус ВПО, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив благодійний фонд Право на захист.

Метою цього проєкту є підтримка родин внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки після 24 лютого 2022 року, та сприяння їхній інтеграції в нових громадах. Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає часткове покриття витрат на оренду житла протягом шести місяців. Проте вони повинні відповідати важливим критеріям.

Хто може отримати

Подати заявку можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які повернулися з-за кордону й наразі проживають у таких умовах: у місцях тимчасового проживання (МТП), що входять до офіційного переліку відповідно до постанови Кабміну №930; у приміщеннях, не призначених для постійного проживання (наприклад, дитсадки, школи, лікарні), які можуть бути закриті або перепрофільовані; у модульних містечках; в орендованому житлі з незадовільними умовами; в орендованих квартирах або будинках, де мешканці перебувають під загрозою виселення.



Умови участі

Домогосподарство повинно мати чіткий план подальших дій для забезпечення здатності сплачувати оренду після завершення участі в програмі (наприклад, працевлаштування, відкриття бізнесу, проходження професійного навчання тощо).

Необхідно самостійно знайти житло й сплатити оренду за перші два місяці — ці витрати будуть відшкодовані згодом.

Претендувати на участь можуть лише ті родини, які раніше не отримували грошову допомогу на оренду житла ні від держави, ні в межах інших програм.

Кандидати мають самостійно заповнити анкету на офіційному сайті фонду. Після розгляду поданих даних представники програми зателефонують для уточнення деталей і призначення особистої зустрічі. Рішення про участь у програмі ухвалюється на основі співбесіди.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі буде перерахована на цифровий гаманець Vibrant у доларах США. Голова домогосподарства отримає SMS з інструкцією для встановлення додатку.

Організатори звертають увагу, що заповнення анкети ще не гарантує автоматичного зарахування до програми — кожна заявка проходить індивідуальний розгляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: названо категорії українців, які отримають підтримку.

Також Politeka писала, Виплати для ВПО у Запорізькій області з 1 червня: частина українців втратить право на фінансову допомогу.

Як повідомляла Politeka, Мобілізація ВПО з 1 червня в Запоріжжі: кого з переселенців заберуть на службу.