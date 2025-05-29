Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, деяким особам виплати для ВПО у Запорізькій області з 1 червня не надаються.

Уряд продовжив програму підтримки переселенців до кінця вересня, тож виплати для ВПО у Запорізькій області з 1 червня продовжаться, повідомляє Politeka.net.

Проте варто знати, у кого гроші можуть відібрати вже влітку.

Деяким українцям Виплати для ВПО у Запорізькій області з 1 червня нараховуватимуться автоматичним, а саме:

тим, хто отримує пенсію за віком, а розмір її менший за 9444 гривні;

особам зі статусом інвалідності 1 і 2 групи;

неповнолітнім громадянам зі статусом інвалідності;

дітям із важкими захворюваннями;

громадянам України віком до 23 років без батьківського піклування;

дітям-сиротам;

прийомним батькам і батькам-вихователям.

Окрім категорій осіб, які мають право на державну фінансову допомогу, існують і ті, хто не може її отримувати. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, таким особам виплати для ВПО у Запорізькій області з 1 червня не надаються.

Це стосується:

Громадян України, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без документально підтверджених вагомих причин.

Внутрішньо переміщених осіб, що придбали квартиру, будинок або земельну ділянку вартістю понад 100 000 гривень (за винятком випадків, коли житло було надане з державного або місцевого бюджету).

Українців, які купили новий автомобіль віком до 5 років (окремо не враховуються авто, придбані волонтерами для ЗСУ).

Осіб, у яких є власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї, розташоване в безпечних регіонах, де немає активних бойових дій, а також у населених пунктах на контрольованій Україною території.

Українців, які придбали валюту (долари, євро чи іншу іноземну валюту) або банківські метали на суму понад 100 000 гривень (винятки становлять кошти, отримані від благодійних фондів або витрачені на освіту, медичне обслуговування чи соціальні потреби).

Громадян, у яких на депозитних рахунках у банках зберігається сума понад 100 000 гривень.

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