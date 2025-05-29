Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, некоторым лицам выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июня не предоставляются.

Правительство продлило программу поддержки переселенцев до конца сентября, поэтому выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июня продолжатся, сообщает Politeka.net.

Однако следует знать, у кого деньги могут отобрать уже летом.

Некоторым украинцам Выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июня будут начисляться автоматическим, а именно:

тем, кто получает пенсию по возрасту, а размер ее меньше 9444 гривен;

лицам со статусом инвалидности 1 и 2 группы;

несовершеннолетним гражданам со статусом инвалидности;

детям с тяжелыми заболеваниями;

гражданам Украины в возрасте до 23 лет без родительской опеки;

детям-сиротам;

приемным родителям и родителям-воспитателям.

Кроме категорий лиц, имеющих право на государственную финансовую помощь, существуют и те, кто не может ее получать. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, таким лицам выплаты для ВПЛ в Запорожской области с 1 июня не предоставляются.

Это касается:

Граждан Украины, находившихся за границей более 30 календарных дней без документально подтвержденных веских причин.

Внутри перемещенных лиц, которые приобрели квартиру, дом или земельный участок стоимостью более 100 000 гривен (за исключением случаев, когда жилье было предоставлено из государственного или местного бюджета).

Украинцев, купивших новый автомобиль в возрасте до 5 лет (отдельно не учитываются авто, приобретенные волонтерами для ВСУ).

Человек, в которых есть собственное жилье площадью более 13,65 кв.

Украинцев, купивших валюту (доллары, евро или другую иностранную валюту) или банковские металлы на сумму свыше 100 000 гривен (исключения составляют средства, полученные от благотворительных фондов или потраченные на образование, медицинское обслуживание или социальные нужды).

Граждане, у которых на депозитных счетах в банках хранится сумма свыше 100 000 гривен.

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