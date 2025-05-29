Мобілізація ВПО з 1 червня в Запоріжжі стосуватиметься переселенців, тепер вони почнуть отримувати повістки, повідомляє Politeka.net.

Згідно з Порядком призову громадян на військову службу під час призову, призов резервістів і військовозобов’язаних проводиться незалежно від місця їх військового обліку. Це означає, що внутрішньо переміщені особи також підлягають мобілізації.

Мобілізація ВПО з 1 червня в Запоріжжі передбачає, що переселенці зобов’язані протягом 10 днів після переїзду повідомити органи соціального захисту населення за новим місцем проживання — це структурні підрозділи районних, міських чи районних у місті Києві державних адміністрацій або виконавчих органів рад.

Якщо ж внутрішньо переміщена особа повертається до попереднього постійного місця проживання, вона має повідомити відповідний орган не пізніше ніж за 3 дні до від’їзду.

Постанова також наголошує, що під час війни втрата особистих або військових документів, зокрема через зміну місця проживання чи реєстрації, не звільняє ВПО від обов’язку з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК). Невиконання цього вважатиметься порушенням закону, навіть за наявності таких обставин.

Відповідно до статті 21 Порядку, особи, які прибули з тимчасово окупованих територій, можуть стати на військовий облік після реєстрації як переселенці. Дані про них вносять до військового реєстру у відповідних районних або міських ТЦК та соціальної підтримки. Для цього необхідно надати відповідні документи.

Мобілізація ВПО з 1 червня в Запоріжжі також визначає, що у разі подання переселенцями завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік особа зобов’язана відшкодувати фактичні витрати, понесені державним та місцевим бюджетом у зв’язку з реалізацією її прав.

На військову службу призиваються резервісти та військовозобов'язані, які придатні до військової служби за станом здоров’я та не мають права на відстрочку від призову.

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