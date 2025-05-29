Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Запорожье предусматривает ряд обязательств для переселенцев.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Запорожье будет касаться переселенцев, теперь они начнут получать повестки, сообщает Politeka.net.

Согласно Порядку призыва граждан на службу во время призыва, призыв резервистов и военнообязанных производится независимо от места их военного учета. Это означает, что внутри перемещенные лица также подлежат мобилизации.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Запорожье предусматривает, что переселенцы обязаны в течение 10 дней после переезда уведомить органы социальной защиты населения по новому месту жительства - это структурные подразделения районных, городских или районных в Киеве государственных администраций или исполнительных органов советов.

Если же внутренне перемещенное лицо возвращается к предыдущему постоянному месту жительства, оно должно сообщить соответствующему органу не позднее чем за 3 дня до отъезда.

Постановление также отмечает, что во время войны потеря личных или военных документов, в частности из-за изменения места жительства или регистрации, не освобождает ВПЛ от обязанности явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Согласно статье 21 Порядка, лица, прибывшие с временно оккупированных территорий, могут встать на учет после регистрации в качестве переселенцев. Данные о них вносят в военный реестр соответствующих районных или городских ТЦК и социальной поддержки. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы.

Мобилизация ВПЛ с 1 июня в Запорожье также определяет, что в случае предоставления переселенцами заведомо ложных сведений для получения справки о взятии на учет лицо обязано возместить фактические расходы, понесенные государственным и местным бюджетом в связи с реализацией его прав.

На военную службу призываются резервисты и военнообязанные, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку от призыва.

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