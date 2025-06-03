Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает частичное покрытие расходов на аренду жилья.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется на аренду жилья для украинцев, имеющих статус ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил благотворительный фонд "Право на защиту".

Целью этого проекта является поддержка семей внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года, и содействие их интеграции в новых общинах. Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье предусматривает частичное покрытие расходов на аренду жилья в течение шести месяцев. Однако они должны отвечать важным критериям.

Кто может получить

Подать заявку могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, вернувшиеся из-за границы и проживающие в таких условиях: в местах временного проживания (МТП), входящих в официальный перечень в соответствии с постановлением Кабмина №930; в помещениях, не предназначенных для постоянного проживания (например, детсады, школы, больницы), которые могут быть закрыты или перепрофилированы; в модульных городках; в арендованном жилье с неудовлетворительными условиями; в арендованных квартирах или домах, где жильцы находятся под угрозой выселения.



Условия участия

Домохозяйство должно иметь четкий план дальнейших действий по обеспечению способности платить после завершения участия в программе (например, трудоустройство, открытие бизнеса, прохождение профессионального обучения и т.п.).

Необходимо самостоятельно найти дом и оплатить аренду за первые два месяца – эти расходы будут возмещены впоследствии.

Претендовать на участие могут только те семьи, которые раньше не получали пособия на аренду жилья ни от государства, ни в рамках других проектов.

Кандидаты должны самостоятельно заполнить анкету на официальном сайте фонда. После рассмотрения представленных данных представители программы позвонят по телефону для уточнения деталей и назначения личной встречи. Решение об участии в программе принимается на основе собеседования.

Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье будет перечислено на цифровой кошелек Vibrant в долларах США. Глава домохозяйства получит SMS с инструкцией по установке приложения.

Организаторы обращают внимание на то, что заполнение анкеты еще не гарантирует автоматического зачисления в программу — каждая заявка проходит индивидуальное рассмотрение.

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