Надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області та Запоріжжі за деякими напрямками

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається завдяки благодійному фонду "ЯМаріуполь", повідомляє Politeka.net.

Публікуємо актуальну інформацію та розповідаємо, куди звертатись.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області та Запоріжжі надається у тому випадку, якщо люди поважного віку відповідають важливим критеріям: мають статус ВПО та проживали в Маріуполі.

Мережа побутових центрів була створена саме для підтримки маріупольців, які змушені були залишити рідне місто через війну.

У «ЯМаріуполь. Турбота» надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області та Запоріжжі за такими напрямками: стоматологія, послуги перукаря та кравця, а також пранням і сушінням речей.

Це базові побутові потреби, які часто стають недосяжними для людей у скрутному становищі. Висока вартість медичних і перукарських послуг, відсутність побутової техніки в орендованому житлі — усе це створює додаткові труднощі. Саме тому побутові центри приходять на допомогу, надаючи якісні послуги за помірними цінами, а для пільгових категорій — безоплатно.

Мета проєкту — зробити повсякденне життя маріупольців легшим і достойнішим.

Центр «ЯМаріуполь. Турбота» в Запоріжжі розташований за адресою: проспект Соборний, 152. Контактний номер телефону: 098 973 95 22.

Графік роботи:

Понеділок – субота: з 8:00 до 18:00

Неділя: вихідний

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