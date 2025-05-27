Предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области и Запорожье по некоторым направлениям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется благодаря благотворительному фонду "ЯМариуполь", сообщает Politeka.net.

Публикуем актуальную информацию и рассказываем, куда обращаться.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области и Запорожье предоставляется в том случае, если люди преклонного возраста отвечают важным критериям: имеют статус ВПЛ и проживали в Мариуполе.

Сеть бытовых центров была создана именно для поддержки мариупольцев, вынужденных покинуть родной город из-за войны.

В "ЯМаріуполь. Турбота" предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области и Запорожье по следующим направлениям: стоматология, услуги парикмахера и портного, а также стиркой и сушкой вещей.

Это базовые бытовые потребности, часто становящиеся недостижимыми для людей в затруднительном положении. Высокая стоимость медицинских и парикмахерских услуг, отсутствие бытовой техники в арендуемом жилье – все это создает дополнительные трудности. Именно поэтому бытовые центры приходят помочь, предоставляя качественные услуги по умеренным ценам, а для льготных категорий бесплатно.

Цель проекта — сделать повседневную жизнь мариупольцев более легкой и достойной.

Центр «ЯМаріуполь. Турбота» в Запорожье расположен по адресу: проспект Соборный, 152. Контактный номер телефона: 098 973 95 22.

График работы:

Понедельник – суббота: с 8:00 до 18:00

Воскресенье: выходной

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