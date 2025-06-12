Дізнатися більше та зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна легко.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються благодійною організацією Карітас у рамках гуманітарного проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила організація на своєму сайті.

У межах проєкту «Продовження реагування на надзвичайні ситуації внаслідок російського вторгнення в Україну», Caritas України спільно з Caritas Internationalis продовжує надавати всебічну допомогу жителям Запорізької області, які опинилися у скруті через війну.

Основні напрями підтримки:

Продовольча безпека — роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та допомога евакуйованим сім’ям;

— роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та допомога евакуйованим сім’ям; Забезпечення водою, санітарією та гігієною — надання гігієнічних наборів та покращення санітарних умов у місцях тимчасового проживання;

Питання житла — тимчасове розміщення для осіб, які втратили свої домівки через бойові дії;

— тимчасове розміщення для осіб, які втратили свої домівки через бойові дії; Соціальна згуртованість — підтримка інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади та розвиток волонтерських ініціатив.

Цей проєкт спрямований на те, щоб не залишити наодинці тих, хто змушений був покинути власний дім, втратив роботу чи потребує базової підтримки.

Дізнатися більше та зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна у телеграм-каналі.

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