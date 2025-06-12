Узнать больше и зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно легко.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются благотворительной организацией Каритас в рамках гуманитарного проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила организация на своем сайте.

В рамках проекта «Продолжение реагирования на чрезвычайные ситуации вследствие российского вторжения в Украину», Caritas Украины совместно с Caritas Internationalis продолжает оказывать всестороннюю помощь жителям Запорожской области, оказавшимся в затруднении из-за войны.

Основные направления поддержки:

Продовольственная безопасность – раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и помощь эвакуированным семьям;

– раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и помощь эвакуированным семьям; Обеспечение водой, санитарией и гигиеной - предоставление гигиенических наборов и улучшение санитарных условий в местах проживания;

Вопрос жилья - временное размещение для лиц, потерявших свои дома из-за боевых действий;

- временное размещение для лиц, потерявших свои дома из-за боевых действий; Социальная сплоченность – поддержка интеграции внутренне перемещенных лиц в новые общины и развитие волонтерских инициатив.

Этот проект направлен на то, чтобы не оставить наедине тех, кто вынужден был покинуть собственный дом, потерял работу или нуждается в базовой поддержке.

Узнать больше и зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно в телеграмм-канале.

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