Загальний розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі становить 10 800 гривень на одну особу.

Благодійний фонд "Єдобро" у партнерстві з Fida International розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила Комишевська селищна рада. Проєкт реалізується за підтримки Фінського агентства з розвитку та співробітництва (MFA).

Загальний розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі становить 10 800 гривень на одну особу (виплата по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців).

Отримати її можуть родини та окремі особи, які не отримували фінансової підтримки від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

Основні критерії вразливості, за якими визначаються пріоритетні отримувачі:

родини з трьома або більше дітьми;

родини, в яких є лише один годувальник;

наявність вагітних жінок або матерів, що годують грудьми;

особи віком понад 60 років - пенсіонери;

наявність родичей з інвалідністю;

статус внутрішньо переміщеної особи.

Реєстрація проводиться виключно за попереднім записом. Прийом заявок на грошову допомогу здійснюється за електронною формою.

Після заповнення реєстраційної форми, у разі відповідності вказаним критеріям, з вами зв’яжуться протягом 10 робочих днів. Вам буде запропоновано пройти очну реєстрацію, під час якої необхідно підтвердити свою відповідність критеріям вразливості.

Якщо ви або ваша родина потрапляєте під вказані категорії — не втрачайте можливості отримати підтримку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: з'явилася можливість отримати їжу, названо дату роздачі.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: для отримання підтримки треба відповідати важливим критеріям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям допоможуть з орендою житла, як отримати виплати.