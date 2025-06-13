Общий размер денежной помощи для пенсионеров в Запорожье составляет 10 800 гривен на человека.

Благотворительный фонд "Едобро" в партнерстве с Fida International начинает регистрацию на получение денежной помощи для пенсионеров в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла Комышевская поссовет. Проект реализуется при поддержке Финского агентства по развитию и сотрудничеству (MFA).

Общий размер денежной помощи для пенсионеров в Запорожье составляет 10 800 гривен на одного человека (выплата по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев).

Получить ее могут семьи и отдельные лица, не получавшие финансовую поддержку от международных организаций в течение последних трех месяцев.

Основные критерии уязвимости, по которым определяются приоритетные получатели:

семьи с тремя или более детьми;

семьи, у которых есть только один кормилец;

наличие беременных женщин или кормящих матерей;

лица старше 60 лет - пенсионеры;

наличие родственников с инвалидностью;

статус внутриперемещенного лица.

Регистрация производится исключительно по предварительной записи. Прием заявок на денежную помощь осуществляется по электронной форме .

После заполнения регистрационной формы в случае соответствия указанным критериям с вами свяжутся в течение 10 рабочих дней. Вам будет предложено пройти очную регистрацию, во время которой необходимо подтвердить свое соответствие критериям уязвимости.

Если вы или ваша семья попадаете под указанные категории – не упускайте возможности получить поддержку.

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