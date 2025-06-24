Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье стала доступна благодаря открытию регистрации на получение поддержки от UNHCR Ukraine, являющейся представительством Управления Верховного комиссара ООН, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram.
Программа направлена на поддержку самых уязвимых категорий граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за войны или недавно вернувшихся после вынужденного перемещения.
Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье выдается, если они относятся к одной из категорий:
- Лица, которые переместились в пределах Украины за последние 6 месяцев или вернулись домой после эвакуации, не получая при этом выплаты от международных организаций в течение последних 3 месяцев.
- Вернувшиеся в Украину из-за рубежа беженцы не принимали участия в аналогичных программах финансовой поддержки последние три месяца.
Также зарегистрироваться могут лица, ранее уже получавшие выплат как ВПЛ, однако со времени ее предоставления прошло более трех месяцев, и вернулись к постоянному месту жительства — при условии, что они отвечают критериям уязвимости.
Кроме того, заявку на участие в программе могут подать семьи, принадлежащие к одной из следующих категорий:
- Неполная семья — один из родителей или опекун с детьми младше 18 лет и/ с пожилыми людьми в возрасте от 55 лет;
- Домохозяйства, состоящие только из пожилых и/или с несовершеннолетними детьми;
- Семьи, у которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями .
Кроме соответствия социальным критериям важно иметь низкий доход — сумма среднемесячного дохода на одного члена домохозяйства не должна превышать 5 400 грн .
Каждый член семьи, отвечающий условиям участия, получит денежную помощь в размере 10 800 грн.
Чтобы стать участником программы:
- Заполните онлайн форму предварительной записи (без нее регистрация невозможна);
- Живая очередь не предусмотрена только по предварительной записи;
- Представление заявки и консультации проводятся по адресу: г. Запорожье, бул. Центральный, 19А – в будни с 09:00 до 17:00.
На каждого члена семьи нужно подготовить:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Идентификационный код (ИНН);
- Свидетельства о рождении детей (при наличии);
- Реквизиты банковской карты (кроме карты «помощь»);
- Документальное подтверждение соответствия критериям уязвимости (справки об инвалидности, медицинских выводах и т.п.);
- Мобильный телефон для связи.
Не мешкайте — регистрация на денежную помощь для пенсионеров в Запорожье уже началась и продолжается в пределах доступного количества мест.
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