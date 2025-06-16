Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі визначається як різниця між фактичною державною соціальною виплатою та фіксованим мінімумом.

Гродовжено грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі і також для осіб без права на пенсію та осіб з інвалідністю до кінця липня, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрили у Пенсійному фонді України.

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила дію програми фіндопомоги до кінця липня 2025 року.

Хто може отримати гроші:

пенсіонери;

особи, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Умови нарахування:

Отримувачі не повинні одночасно користуватися програмами допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або іншими виплатами від міжнародних гуманітарних організацій.

Розмір виплати:

Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі визначається як різниця між фактичною державною соціальною виплатою та фіксованим мінімумом у 3 250 грн на місяць.

Наприклад, якщо особа отримує 2 500 грн, то Всесвітня продовольча програма компенсує 750 грн щомісячно.

Як отримати:

Реєструватися або подавати заяву не потрібно. Виплати будуть здійснюватися автоматично через той самий канал, яким громадяни отримують пенсію або інші державні виплати — на банківський рахунок або через Укрпошту.

Ця ініціатива має на меті підтримати найвразливіші верстви населення, які потребують додаткової фінансової стабільності в умовах війни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області: в червні частина українців отримає гроші автоматично.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: українці можуть розраховувати на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям призначають виплати на три місяці, як отримати.