Гродовжено грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі і також для осіб без права на пенсію та осіб з інвалідністю до кінця липня, повідомляє Politeka.net.
Про це розкрили у Пенсійному фонді України.
Всесвітня продовольча програма ООН продовжила дію програми фіндопомоги до кінця липня 2025 року.
Хто може отримати гроші:
- пенсіонери;
- особи, які не мають права на пенсію;
- люди з інвалідністю;
- діти з інвалідністю.
Умови нарахування:
Отримувачі не повинні одночасно користуватися програмами допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або іншими виплатами від міжнародних гуманітарних організацій.
Розмір виплати:
Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі визначається як різниця між фактичною державною соціальною виплатою та фіксованим мінімумом у 3 250 грн на місяць.
Наприклад, якщо особа отримує 2 500 грн, то Всесвітня продовольча програма компенсує 750 грн щомісячно.
Як отримати:
Реєструватися або подавати заяву не потрібно. Виплати будуть здійснюватися автоматично через той самий канал, яким громадяни отримують пенсію або інші державні виплати — на банківський рахунок або через Укрпошту.
Ця ініціатива має на меті підтримати найвразливіші верстви населення, які потребують додаткової фінансової стабільності в умовах війни.
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