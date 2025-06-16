Сумма денежной помощи для пенсионеров в Запорожье определяется как разница между фактической государственной социальной выплатой и фиксированным минимумом.

Гроднена денежная помощь для пенсионеров в Запорожье и также для лиц без права на пенсию и лиц с инвалидностью до конца июля, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыли в Пенсионном фонде Украины.

Всемирная продовольственная программа ООН продлила действие программы финпомощи до конца июля 2025 года.

Кто может получить деньги:

пенсионеры;

лица, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Условия начисления:

Получатели не должны одновременно пользоваться программами пособия на жительство для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или другими выплатами от международных гуманитарных организаций.

Размер поддержки:

Сумма денежной помощи для пенсионеров в Запорожье определяется как разница между фактической государственной социальной выплатой и фиксированным минимумом в 3250 грн в месяц.

Например, если человек получает 2500 грн, то ООН компенсирует 750 грн ежемесячно.

Как получить:

Регистрироваться или подавать заявление не нужно. Выплаты будут производиться автоматически через тот же канал, которым граждане получают пенсию или другие государственные — на банковский счет или через Укрпочту.

Целью этой инициативы является поддержание самых уязвимых слоев населения, требующих дополнительной финансовой стабильности в условиях войны.

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