Гроднена денежная помощь для пенсионеров в Запорожье и также для лиц без права на пенсию и лиц с инвалидностью до конца июля, сообщает Politeka.net.
Об этом раскрыли в Пенсионном фонде Украины.
Всемирная продовольственная программа ООН продлила действие программы финпомощи до конца июля 2025 года.
Кто может получить деньги:
- пенсионеры;
- лица, не имеющие права на пенсию;
- люди с инвалидностью;
- дети с инвалидностью.
Условия начисления:
Получатели не должны одновременно пользоваться программами пособия на жительство для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или другими выплатами от международных гуманитарных организаций.
Размер поддержки:
Сумма денежной помощи для пенсионеров в Запорожье определяется как разница между фактической государственной социальной выплатой и фиксированным минимумом в 3250 грн в месяц.
Например, если человек получает 2500 грн, то ООН компенсирует 750 грн ежемесячно.
Как получить:
Регистрироваться или подавать заявление не нужно. Выплаты будут производиться автоматически через тот же канал, которым граждане получают пенсию или другие государственные — на банковский счет или через Укрпочту.
Целью этой инициативы является поддержание самых уязвимых слоев населения, требующих дополнительной финансовой стабильности в условиях войны.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области: в июне часть украинцев получит деньги автоматически.
Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: украинцы могут рассчитывать на поддержку.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам назначают выплаты на три месяца, как получить.