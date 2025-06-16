Після щорічної індексації середня пенсія в Запоріжській області виросла на 10%.

Пенсія в Запоріжській області показала невеличке зростання після індексації весною - проте інфляція "зїдає" все це підвищення, тому воно непомітне, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в аналітиці "Опендатабот".

Після щорічної індексації середня пенсія в Запоріжській області виросла на 10% більше у порівнянні з минулим роком. Проте рівень інфляції за цей період сягнув 14,6%, тож у реальному вимірі купівельна спроможність навіть знизилася.

Найвищі традиційно отримують у столиці — в Києві середній розмір виплат становить 8 708 гривень, що на 37% перевищує загальноукраїнський показник. Далі у рейтингу — Донецька область із середньою пенсією 7 814 гривень (+23%) та Луганська — 7 314 гривень (+15%). Четверте місце посідає Дніпропетровщина, де пенсіонери в середньому отримують 7 082 гривні. Замикає п’ятірку лідерів Запорізька область. Середня пенсія в Запоріжській області становить 6 647 гривень.

Нагадаємо, колишній керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник посів восьме місце в рейтингу десяти найвищих пенсій України. У 2024 році він отримав 433 713 грн пенсійних виплат. Спільник вийшов на пенсію у 2017 році у віці 40 років, маючи за плечима 26 років служби в органах прокуратури. Торік він подав заяву про звільнення з посади.

Також у топ-20 цього рейтингу — перший заступник керівника обласної прокуратури Андрій Коваль. У 2023 році він задекларував 251 160 грн пенсії, яку вперше зазначив у декларації ще у 2020 році. В органах прокуратури Коваль працює з 2001 року.

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