После ежегодной индексации средняя пенсия в Запорожской области выросла на 10%.

Пенсия в Запорожской области показала небольшой рост после индексации весной – однако инфляция "съедает" все это повышение, поэтому оно незаметно, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в аналитике "Опендатабот".

После ежегодной индексации средняя пенсия в Запорожской области выросла на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Высокие традиционно получают в столице — в Киеве средний размер выплат составляет 8 708 гривен, что на 37% превышает общеукраинский показатель. Далее в рейтинге - Донецкая область с 7 814 гривен (+23%) и Луганская - 7 314 гривен (+15%). Четвертое место занимает Днепропетровщина, где в среднем получают 7082 грн. Средняя пенсия в Запорожской области составляет 6647 гривен.

Напомним, бывший руководитель Запорожской областной прокуратуры Сергей Спильнык занял восьмое место в рейтинге десяти самых высоких пенсий Украины. В 2024 году он получил 433713 грн выплат. Сообщник вышел на заслуженный отдых в 2017 году в возрасте 40 лет, имея за плечами 26 лет службы в органах прокуратуры. В прошлом году он подал заявление об уходе с должности.

Также в топ-20 этого рейтинга первый заместитель руководителя областной прокуратуры Андрей Коваль. В 2023 году он задекларировал 251 160 грн выплат на заслуженном отдыхе, которую впервые указал в декларации еще в 2020 году. В органах прокуратуры Коваль работает с 2001 года.

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