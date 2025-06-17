Проєкт надає гуманітарну допомогу пенсіонерам та ВПО у Запорізькій області, які проживають у прифронтових населених пунктах.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області надається благодійним фондом Карітас Україна в рамках проєкту "Basic Needs", повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розповіла детальніше про цю програму підтримки.

Проєкт надає гуманітарну допомогу пенсіонерам та ВПО у Запорізькій області, які проживають у прифронтових населених пунктах — на територіях, що знаходяться в межах до 50 км від лінії бойових дій, мають обмежений доступ до гумдопомоги та чисельність населення до 5000 осіб. Допомога доступна лише у громадах, що перебувають під контролем України.

Форми підтримки:

Одноразова фіндопомога у розмірі 10 800 грн на одну особу. Кошти перераховуються на особистий IBAN-рахунок. Максимальна допомога на родину — до 4 грантів .

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області на лікування — виплата надається важкохворим і може бути використана тільки на придбання ліків, медобладнання, діагностику, лікування, реабілітацію чи операції. Кошти також перераховуються на IBAN-рахунок.

У разі отримання допомоги на лікування необхідно надати звіт з чеками протягом одного місяця після переказу коштів, але не пізніше ніж через два місяці.

Грошова підтримка розрахована на покриття базових потреб впродовж трьох місяців.

Хто може отримати:

Заявники мають відповідати певним критеріям, зокрема:

відсутність стабільного джерела доходу (менше 6 318 грн на особу на місяць);

критичне незадоволення базових життєвих потреб;

належність до вразливих категорій: особи з інвалідністю І та ІІ груп; самотні люди похилого віку (від 55 років); багатодітні сім’ї (від трьох дітей до 18 років); одинокі батьки або опікуни, які виховують неповнолітню дитину; вагітні та матері-годувальниці з дітьми до 3 років; особи з важкими захворюваннями.



Як подати заявку:

Оформлення відбувається під час виїздів мобільних команд, графік яких заздалегідь оприлюднюється через громади та соціальні мережі. Також передбачена можливість дистанційної реєстрації.

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