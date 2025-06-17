Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області надається благодійним фондом Карітас Україна в рамках проєкту "Basic Needs", повідомляє Politeka.net.
Прес-служба організації розповіла детальніше про цю програму підтримки.
Проєкт надає гуманітарну допомогу пенсіонерам та ВПО у Запорізькій області, які проживають у прифронтових населених пунктах — на територіях, що знаходяться в межах до 50 км від лінії бойових дій, мають обмежений доступ до гумдопомоги та чисельність населення до 5000 осіб. Допомога доступна лише у громадах, що перебувають під контролем України.
Форми підтримки:
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Одноразова фіндопомога у розмірі 10 800 грн на одну особу. Кошти перераховуються на особистий IBAN-рахунок. Максимальна допомога на родину — до 4 грантів.
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Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області на лікування — виплата надається важкохворим і може бути використана тільки на придбання ліків, медобладнання, діагностику, лікування, реабілітацію чи операції. Кошти також перераховуються на IBAN-рахунок.
У разі отримання допомоги на лікування необхідно надати звіт з чеками протягом одного місяця після переказу коштів, але не пізніше ніж через два місяці.
Грошова підтримка розрахована на покриття базових потреб впродовж трьох місяців.
Хто може отримати:
Заявники мають відповідати певним критеріям, зокрема:
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відсутність стабільного джерела доходу (менше 6 318 грн на особу на місяць);
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критичне незадоволення базових життєвих потреб;
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належність до вразливих категорій:
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особи з інвалідністю І та ІІ груп;
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самотні люди похилого віку (від 55 років);
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багатодітні сім’ї (від трьох дітей до 18 років);
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одинокі батьки або опікуни, які виховують неповнолітню дитину;
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вагітні та матері-годувальниці з дітьми до 3 років;
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особи з важкими захворюваннями.
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Як подати заявку:
Оформлення відбувається під час виїздів мобільних команд, графік яких заздалегідь оприлюднюється через громади та соціальні мережі. Також передбачена можливість дистанційної реєстрації.
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