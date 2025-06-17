Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области оказывается благотворительным фондом Каритас Украина в рамках проекта "Basic Needs", сообщает Politeka.net.
Пресс-служба организации рассказала подробнее об этой программе поддержки.
Проект оказывает гуманитарную помощь пенсионерам и ВПЛ в Запорожской области, проживающим в прифронтовых населенных пунктах — на территориях, находящихся в пределах 50 км от линии боевых действий, имеющих ограниченный доступ к гумпомощи и численность населения до 5000 человек. Помощь доступна только в общинах, находящихся под контролем Украины.
Формы поддержки:
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Одноразовая финпомощь в размере 10 800 грн на одного человека. Средства перечисляются на личный IBAN-счет .
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Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области на лечение — выплата оказывается тяжелобольным и может быть использована только на приобретение лекарств, медоборудование, диагностику, лечение, реабилитацию или операции. Денежные средства также перечисляются на IBAN-счет.
В случае получения пособия на лечение необходимо предоставить отчет с чеками в течение одного месяца после перевода средств, но не позднее чем через два месяца.
Денежная поддержка рассчитана на покрытие базовых нужд в течение трех месяцев.
Кто может получить:
Заявители должны отвечать определенным критериям, в частности:
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отсутствие стабильного источника дохода (менее 6 318 грн на человека в месяц);
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критическое неудовлетворение базовых жизненных потребностей;
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принадлежность к уязвимым категориям:
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лица с инвалидностью I и II групп;
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одинокие старики (от 55 лет);
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многодетные семьи (от троих детей до 18 лет);
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одинокие родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
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беременные и кормящие матери с детьми до 3 лет;
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лица с тяжелыми заболеваниями
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Как подать заявку:
Оформление происходит при выездах мобильных команд, график которых заранее обнародуется через общины и социальные сети. Также предусмотрена возможность дистанционной регистрации.
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