Проект оказывает гуманитарную помощь пенсионерам и ВПЛ в Запорожской области, проживающим в прифронтовых населенных пунктах.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области оказывается благотворительным фондом Каритас Украина в рамках проекта "Basic Needs", сообщает Politeka.net.

Пресс-служба организации рассказала подробнее об этой программе поддержки.

Проект оказывает гуманитарную помощь пенсионерам и ВПЛ в Запорожской области, проживающим в прифронтовых населенных пунктах — на территориях, находящихся в пределах 50 км от линии боевых действий, имеющих ограниченный доступ к гумпомощи и численность населения до 5000 человек. Помощь доступна только в общинах, находящихся под контролем Украины.

Формы поддержки:

Одноразовая финпомощь в размере 10 800 грн на одного человека. Средства перечисляются на личный IBAN-счет .

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области на лечение — выплата оказывается тяжелобольным и может быть использована только на приобретение лекарств, медоборудование, диагностику, лечение, реабилитацию или операции. Денежные средства также перечисляются на IBAN-счет.

В случае получения пособия на лечение необходимо предоставить отчет с чеками в течение одного месяца после перевода средств, но не позднее чем через два месяца.

Денежная поддержка рассчитана на покрытие базовых нужд в течение трех месяцев.

Кто может получить:

Заявители должны отвечать определенным критериям, в частности:

отсутствие стабильного источника дохода (менее 6 318 грн на человека в месяц);

критическое неудовлетворение базовых жизненных потребностей;

принадлежность к уязвимым категориям: лица с инвалидностью I и II групп; одинокие старики (от 55 лет); многодетные семьи (от троих детей до 18 лет); одинокие родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка; беременные и кормящие матери с детьми до 3 лет; лица с тяжелыми заболеваниями



Как подать заявку:

Оформление происходит при выездах мобильных команд, график которых заранее обнародуется через общины и социальные сети. Также предусмотрена возможность дистанционной регистрации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области: в июне часть украинцев получит деньги автоматически.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: украинцы могут рассчитывать на поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам назначают выплаты на три месяца, как получить.