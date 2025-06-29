В Полтавской области продолжается программа помощи тем, кто нуждается в ней больше всего, речь идет о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области раздают в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Программа охватывает и внутренне перемещенные лица, и пожилые люди, которым особенно трудно справиться с повседневными затратами в условиях войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области уже доступны для тех, кто зарегистрирован в местных органах социальной защиты. В регионе действуют гуманитарные центры, пункты раздачи питания и места, где можно получить и другие базовые вещи: одежду, обувь, средства гигиены, детское питание.

Работа организована так, чтобы помощь дошла именно до тех, кому она действительно необходима, без лишних очередей и бюрократии. В Полтаве функционируют гуманитарные штабы, где каждый день выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Например, при областной библиотеке на Небесной сотне уже не первый месяц помогают переселенцам, семьям с детьми и пожилым людям. Кроме продовольствия, здесь предоставляют одежду, обувь и средства личной гигиены.

Продовольственные наборы издаются в официально определенных пунктах выдачи в пяти городах региона. Например, если вы зарегистрированы как внутренне перемещенное лицо в Киевском или Шевченковском районах облцентра, ваш набор выдается в одном из учебных заведений, закрепленных за этими районами.

В Свято-Успенском соборе кормят каждый день. Кроме того, в школе №20 организовано полноценное трехразовое питание для нуждающихся — утром, в обед и вечером. Есть также и базовая медицинская помощь, что особенно важно для пожилых.

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