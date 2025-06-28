Ймовірне підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Харкові викликає хвилювання у місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Харкові може вплинути на суми в рахунках, що в свою чергу вдарить по гаманцю, повідомляє Politeka.

У новому місяці частина розцінок залишиться без змін, але є й такі, де можливі нововведення. Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Харкові стосується не всіх напрямків одразу. З електроенергією, до прикладу, поки все стабільно.

Компанія YASNO повідомляє, що побутова вартість залишається на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Ціна діє щонайменше до кінця жовтня цього року. Ті харків’яни, хто користуються двозонним лічильником, можуть суттєво зекономити, адже у нічний час електрика коштує всього 2 гривні 16 копійок.

Газ для більшості українців, зокрема і для харків’ян, постачає компанія «Нафтогаз України». Ціна і тут не змінюється — 7 гривень 96 копійок за кубометр. Вона діє аж до весни 2026 року.

Деякі інші постачальники залишають вартість в межах від 7 гривень 79 копійок до майже 10, тож різниця в платіжках залежатиме ще й від того, чиїм клієнтом ви є.

А от з водою ситуація більш гнучка. Хоча на загальнодержавному рівні розцінки залишилися на довоєнному рівні, місцева влада має право переглядати їх самостійно. Тож підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня у Харкові може торкнутися саме вартості водопостачання.

Експерти кажуть, що з огляду на економічну ситуацію та потребу в модернізації інфраструктури, рано чи пізно подорожчання буде. По-іншому, підприємства працюватимуть собі у збиток.

До слова, щоб уникнути зайвих нарахувань, харків’янам радять не забувати щомісяця передавати актуальні показники лічильників.

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