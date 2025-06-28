Возможно повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Харькове вызывает волнение у местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Харькове может повлиять на суммы в счетах, что, в свою очередь, ударит по кошельку, сообщает Politeka.

В новом месяце часть расценок останется без изменений, но есть и такие, где возможны нововведения. Повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Харькове касается не всех направлений сразу. С электроэнергией, например, пока все стабильно.

Компания YASNO сообщает, что бытовая стоимость остается на уровне 4 гривны 32 копейки за киловатт-час. Цена действует как минимум до конца октября этого года. Те харьковчане, кто пользуются двухзонным счетчиком, могут существенно сэкономить, ведь в ночное время электричество стоит всего 2 гривны 16 копеек .

Газ для большинства украинцев, в том числе и для харьковчан, снабжает компания «Нафтогаз Украины». Цена и здесь не меняется – 7 гривен 96 копеек за кубометр. Она действует до весны 2026 года.

Некоторые другие поставщики оставляют стоимость в пределах от 7 гривен 79 копеек до почти 10 гривен , поэтому разница в платежках будет зависеть еще и от того, чьим клиентом вы являетесь.

А вот с водой ситуация более гибкая. Хотя на общегосударственном уровне расценки остались на довоенном уровне, местные власти имеют право пересматривать их самостоятельно . Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в Харькове может затронуть именно стоимость водоснабжения.

Эксперты говорят, что, учитывая экономическую ситуацию и потребность в модернизации инфраструктуры, рано или поздно подорожание будет. По-другому, предприятия будут работать в убыток.

К слову, во избежание лишних начислений харьковчанам советуют не забывать ежемесячно передавать актуальные показатели счетчиков.

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