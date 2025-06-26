Жителям потрібно поставитися з розумінням до графіка відключення газу в Київській області.

У Бучанській громаді Київської області оголошено графік відключення газу на липень 2025 року, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційною інформацією, оприлюдненою Бучанською міською радою, Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведе планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у селі Гаврилівка. Через це у визначені дати тимчасово буде припинено подачу блакитного палива до житлових будинків.

Зокрема, відключення газопостачання заплановані за наступним графіком:

9 липня – вул. Садова, 1;

14 липня – вул. Садова, 2;

16 липня – вул. Садова, 3;

22-го – вул. Садова, 12;

24-го – вул. Са-ва, 14;

29-го – вул. Са-ва, 15.

Фахівці газової служби проведуть обстеження систем на щільність, перевірять справність газових приладів і за необхідності виконають дрібний ремонт або усунення потенційно небезпечних дефектів. Газопостачання буде поновлено тільки після завершення технічних робіт і за умови повного доступу до всіх квартир, де проводиться перевірка.

Мешканцям варто бути уважними та забезпечити вільний доступ до газових приладів і приміщень у зазначені дні. Важливо, щоб технічні фахівці змогли безперешкодно виконати перевірку, адже від цього залежить безпека не лише окремої квартири, а й усього будинку.

Жителям потрібно поставитися з розумінням до графіка відключення газу в Київській області, адже профілактичні перевірки дають змогу вчасно запобігти витокам газу та іншим небезпечним ситуаціям. Повідомлення з оновленнями буде розміщено на офіційних ресурсах громади.

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