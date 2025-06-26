У Бучанській громаді Київської області оголошено графік відключення газу на липень 2025 року, повідомляє Politeka.
Згідно з офіційною інформацією, оприлюдненою Бучанською міською радою, Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» проведе планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у селі Гаврилівка. Через це у визначені дати тимчасово буде припинено подачу блакитного палива до житлових будинків.
Зокрема, відключення газопостачання заплановані за наступним графіком:
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9 липня – вул. Садова, 1;
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14 липня – вул. Садова, 2;
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16 липня – вул. Садова, 3;
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22-го – вул. Садова, 12;
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24-го – вул. Са-ва, 14;
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29-го – вул. Са-ва, 15.
Фахівці газової служби проведуть обстеження систем на щільність, перевірять справність газових приладів і за необхідності виконають дрібний ремонт або усунення потенційно небезпечних дефектів. Газопостачання буде поновлено тільки після завершення технічних робіт і за умови повного доступу до всіх квартир, де проводиться перевірка.
Мешканцям варто бути уважними та забезпечити вільний доступ до газових приладів і приміщень у зазначені дні. Важливо, щоб технічні фахівці змогли безперешкодно виконати перевірку, адже від цього залежить безпека не лише окремої квартири, а й усього будинку.
Жителям потрібно поставитися з розумінням до графіка відключення газу в Київській області, адже профілактичні перевірки дають змогу вчасно запобігти витокам газу та іншим небезпечним ситуаціям. Повідомлення з оновленнями буде розміщено на офіційних ресурсах громади.
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