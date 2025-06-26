Жителям следует отнестись с пониманием к графику отключения газа в Киевской области.

В Бучанской общине Киевской области объявлен график отключения газа на июль 2025 года, сообщает Politeka.

Согласно официальной информации, обнародованной Бучанским городским советом, Киевский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» проведет плановое техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в селе Гавриловка. Поэтому в определенные даты временно будет прекращена подача голубого топлива в жилые дома.

В частности, отключения газоснабжения запланированы по следующему графику:

9 июля – ул. Садовая, 1;

14 июля – ул. Садовая, 2;

16 июля – ул. Садовая, 3;

22-го – ул. Садовая, 12;

24-го – вул. Са-ва, 14;

29-го – вул. Са-ва, 15.

Специалисты газовой службы проведут обследование систем на плотность, проверят исправность газовых приборов и при необходимости проделают мелкий ремонт или устранение потенциально опасных дефектов. Газоснабжение будет возобновлено только после завершения технических работ и при полном доступе ко всем квартирам, где проводится проверка.

Жителям следует быть внимательными и обеспечить свободный доступ к газовым приборам и помещениям в указанные дни. Важно, чтобы технические специалисты смогли беспрепятственно выполнить проверку, ведь от этого зависит безопасность не только отдельной квартиры, но и всего дома.

Жителям нужно отнестись с пониманием к графику отключения газа в Киевской области, ведь профилактические проверки позволяют своевременно предотвратить утечки газа и другие опасные ситуации. Сообщения с обновлениями будут размещены на официальных ресурсах общества.

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