Подорожчання проїзду у Києві не стосується ціни на самі поїздки, однак платити все одно доведеться більше.

Подорожчання проїзду у Києві стосуватиметься не тарифів на поїздки, а лише ціни на нові транспортні картки, передає Politeka.

Із 1 липня 2025 року у столиці відбудеться зміна вартості пластикових транспортних карт, необхідних для оплати проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Звичайна сині класичні проїзні відтепер коштуватимуть 96 гривень, тоді як учнівські персоніфіковані — 120 гривень. Причиною підвищення названо зміну виробничих умов, зростання вартості логістики та інших витрат, пов’язаних із виготовленням карт.

Виробник зазначає, що сині пластикові проїзні виготовляються великими партіями, що дозволяє знижувати їхню собівартість. Натомість учнівські проїзні мають індивідуальний друк з персоніфікацією кожного екземпляра, що значно впливає на вартість виготовлення.

Водночас, усі раніше придбані пластикові проїзні залишаються дійсними. Їх можна й надалі поповнювати та використовувати у столичному транспорті. Ціна поїздок при цьому не змінюється — зміна торкнеться виключно вартості пластикових носіїв.

Придбати або поповнити носій можна в касах метрополітену, у Т-крамницях та через термінали на станціях метро. Для оплати проїзду також доступна цифровий носій, який надає ті ж самі знижки, що й класичний.

Отже, хоч подорожчання проїзду у Києві не стосується ціни на самі поїздки, транспортні картки коштуватимуть більше.

До слова, у Волинської області ввели новий графік руху транспорту, який охоплює маршрут, що проходить центральними вулицями міста.

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