Подорожание проезда в Киеве не касается цены на сами поездки, однако платить все равно придется больше.

Подорожание проезда в Киеве будет касаться не тарифов на поездки, а только цены на новые транспортные карты, передает Politeka.

С 1 июля 2025 г. в столице произойдет изменение стоимости пластиковых транспортных карт, необходимых для оплаты проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Обычно синие классические проездные теперь будут стоить 96 гривен, тогда как ученические персонифицированные — 120 гривен. Причиной повышения названо изменение производственных условий, рост стоимости логистики и других затрат, связанных с изготовлением карт.

Производитель отмечает, что синие пластиковые проездные производятся большими партиями, что позволяет снижать их себестоимость. В свою очередь, ученические проездные имеют индивидуальную печать с персонификацией каждого экземпляра, что значительно влияет на стоимость изготовления.

В то же время все ранее приобретенные пластиковые проездные остаются действительными. Их можно и дальше пополнять и использовать в столичном транспорте. Цена поездок при этом не меняется – изменение коснется исключительно стоимости пластиковых носителей.

Приобрести или пополнить носитель можно в кассах метрополитена, в Т-магазинах и через терминалы на станциях метро. Для оплаты проезда также доступна цифровой носитель, который предоставляет те же скидки, что и классический.

Следовательно, хотя подорожание проезда в Киеве не касается цены на сами поездки, транспортные карты будут стоить больше.

К слову, в Волынской области ввели новый график движения транспорта, охватывающий маршрут, проходящий по центральным улицам города.

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