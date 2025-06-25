Місцевим мешканцям створили новий графік руху транспорту в Волинській області, тож розповідаємо, про що саме йде мова.

Новий графік руху транспорту в Волинській області передбачає запуск міського автобуса №1 в одному з міст, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті міської ради Ківерців, даний рейс активно працює ще з самого початку року. Він курсує за напрямком від філії "Волиньобленерго" до вулиці Корольова з зупинкою на залізничному вокзалі. Місцеві чиновники кажуть, що таке нововведення суттєво полегшило пересування містом для місцевих мешканців.

Новий графік руху транспорту в Волинській області охоплює маршрут, який проходить центральними вулицями міста. Автобус курсує через вулицю Шевченка, Київську, Пилипа Орлика, Луцьку, Соборності, Прилісну, Ярослава Мудрого, Квартальну та Степана Бандери.

Таким чином він охоплює як житлові квартали, так і об’єкти соціальної інфраструктури, що не може бути не зручним для жителів. Новий графік руху транспорту в Волинській області передбачає шість щоденних рейсів у кожному напрямку.

З Корольова автобус відправлятиметься о 7:10, 8:10, 11:10, 13:10, 14:55 та 17:10. У зворотному напрямку, до філії "Волиньобленерго", прибуватиме о 7:40, 8:40, 11:40, 13:40, 15:25 та 17:40. Роклад складений таким чином, щоб охопити і ранкові години пік, і денні потреби пасажирів.

Що стосується вартості проїзду, вона залежить від того, коди ви їдете. Якщо пасажир їде в межах одного району, то квиток коштуватиме 10 гривень для дорослого та 5 для дитини. Якщо ж людина перетинає залізничну колію, то доведеться заплатити трохи більше.

У такому випадку дорослий квиток обійдеться у 15, а дитячий у 10. Обслуговує автобус приватний підприємець Сергій Кирилюк. У міській раді наголошують, що цей маршрут став результатом запитів мешканців, які давно звертали увагу на нестачу автобусів в окремих районах.

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