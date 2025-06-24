Новий графік поїздів в Одесі почне діяти з кінця червня, повідомляє Politeka.

"Укрзалізниця" вирішила додати нові рейси до популярних напрямків, аби зробити подорожі до моря і назад зручнішими. Мова йде насамперед про маршрути з Києва та Львова, а також про зупинки у великих містах Вінницької області.

Новий графік поїздів в Одесі передбачає кілька додаткових рейсів, які призначено спеціально для періоду літніх відпусток. Зі столиці пасажирський склад, наприклад, почне курсувати з 27 червня і буде доступним до 30 червня включно.

На шляху він зупинятиметься в Козятині, Вінниці, Жмеринці та Вапнярці, тож мешканці Вінниччини також отримали зручну можливість дістатися до узбережжя. Ще одна новина для тих, хто планує відпочинок на півдні, стосується маршруту зі Львова.

Для цього напряму також передбачені додаткові рейси. Пасажирський склад вирушатиме не тільки в останні дні цього місяця, а й у липні — зокрема 4, 6, 11, 13, 18 та 20 числа. Тут передбачена зупинка в Жмеринці.

Варто наголосити, що ці зміни сталися тому, що компанія намагається встигати за сезонними потребами пасажирів, адже літні місяці — це завжди пік поїздок. Отже, новий графік поїздів в Одесі не просто дає змогу зручніше планувати відпустку, а робить поїздки більш приємними.

В "Укрзалізниці" наголошують, що квитки, як і завжди, можна придбати трьома способами: через офіційний сайт, додаток залізничної компанії, або ж у касах будь-якого вокзалу.

Нагадаємо, що окрім цих нововведень, "Укрзалізниця" додала вісімнадцять пар пасажирських складів на літній період у зв'язку із підвищеним попитом на деякі напрямки. Це означає, що доїхати до потрібного місця, до родичів, по роботі, чи на відпочинок, стало набагато простуше і зручніше.

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