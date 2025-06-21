Подорожчання проїзду змушує українців в різних регіонах перераховувати витрати, адже це добряче б'є по гаманцю.

Подорожчання проїзду стосується Львівщини, Сумщини та Київщини, повідомляє Politeka.

Пенрш за все, подорожчання проїзду відчули мешканці Львівської області, де тарифи на приміські та міжміські маршрути підскочили в середньому на 15–20 відсотків. Тепер мінімальна ціна квитка складає 30 гривень.

Пасажири на напрямках Кам'янка-Бузька та Стрий скаржаться, що за маршрут Жовтанці–Львів доводиться платити вже 50, хоча раніше було 40. Усе це пояснюють підняттям вартості пального, запчастин і падінням пасажиропотоку.

За словами голови правління «Укравтотранс-Львів» Івана Велійки, рішення підвищити тарифи приймали найбільші перевізники області. Ідеться про АТП 14631, АТП 14608, «Міра і К» та інші.

Подорожчання проїзду торкнулося і Сумщини. У місті Глухів із травня ввели нові розцінки. За ініціативою місцевих перевізників ФОП Буйди та ФОП Дмитренка міська влада погодила оновлення вартості.

За маршрутом №6, що з’єднує вулицю Шевченка з Путивльською, дорослі тепер платять 15 грн, а школярі — 10. Така ж ціна діє і на №8-П між селом Сліпород та вулицею Заводською в центрі.

А от на Київщині зміни торкнулись одразу кількох популярних напрямків. У районі Обухова з 6 лютоголюди змушені платити більше у маршрутках ТОВ «Обухівтранс». Тепер доїхати з Українки до Києва (автостанція Видубичі) коштує 70 грн.

Стільки ж доведеться заплатити за маршрут Обухів–Київ. Розцінки змінили і на міжміських напрямках: поїздка з Долини до столиці коштує 115, а з Долини до Обухова — 45.

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