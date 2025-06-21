Подорожчання проїзду стосується Львівщини, Сумщини та Київщини, повідомляє Politeka.
Пенрш за все, подорожчання проїзду відчули мешканці Львівської області, де тарифи на приміські та міжміські маршрути підскочили в середньому на 15–20 відсотків. Тепер мінімальна ціна квитка складає 30 гривень.
Пасажири на напрямках Кам'янка-Бузька та Стрий скаржаться, що за маршрут Жовтанці–Львів доводиться платити вже 50, хоча раніше було 40. Усе це пояснюють підняттям вартості пального, запчастин і падінням пасажиропотоку.
За словами голови правління «Укравтотранс-Львів» Івана Велійки, рішення підвищити тарифи приймали найбільші перевізники області. Ідеться про АТП 14631, АТП 14608, «Міра і К» та інші.
Подорожчання проїзду торкнулося і Сумщини. У місті Глухів із травня ввели нові розцінки. За ініціативою місцевих перевізників ФОП Буйди та ФОП Дмитренка міська влада погодила оновлення вартості.
За маршрутом №6, що з’єднує вулицю Шевченка з Путивльською, дорослі тепер платять 15 грн, а школярі — 10. Така ж ціна діє і на №8-П між селом Сліпород та вулицею Заводською в центрі.
А от на Київщині зміни торкнулись одразу кількох популярних напрямків. У районі Обухова з 6 лютоголюди змушені платити більше у маршрутках ТОВ «Обухівтранс». Тепер доїхати з Українки до Києва (автостанція Видубичі) коштує 70 грн.
Стільки ж доведеться заплатити за маршрут Обухів–Київ. Розцінки змінили і на міжміських напрямках: поїздка з Долини до столиці коштує 115, а з Долини до Обухова — 45.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни