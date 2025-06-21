Подорожание проезда заставляет украинцев в разных регионах перечислять расходы, ведь это изрядно бьет по кошельку.

Подорожание проезда касается Львовской, Сумской и Киевской, сообщает Politeka.

Прежде всего, подорожание проезда почувствовали жители Львовской области, где тарифы на пригородные и междугородные маршруты подскочили в среднем на 15–20 процентов. Теперь минимальная цена билета составляет 30 гривен.

Пассажиры на направлениях Каменка-Бугская и Стрый жалуются, что за маршрут Жовтанцы-Львов приходится платить уже 50, хотя раньше было 40. Все это объясняют повышением стоимости горючего, запчастей и падением пассажиропотока.

По словам председателя правления «Укравтотранс-Львов» Ивана Велийко, решение повысить тарифы принимали крупнейшие перевозчики области. Речь идет об АТП 14631, АТП 14608, «Мера и К» и других.

Подорожание проезда коснулось и Сумщины. В Глухове с мая ввели новые расценки. По инициативе местных перевозчиков ФЛП Буйды и ФЛП Дмитренко городские власти согласовали обновление стоимости.

По маршруту №6, соединяющего улицу Шевченко с Путивльской, взрослые теперь платят 15 грн, а школьники — 10. Такая же цена действует и на №8-П между селом Слипород и Заводской в ​​центре.

А вот в Киевской области изменения коснулись сразу нескольких популярных направлений. В районе Обухова с 6 февраля люди вынуждены платить больше в маршрутках ООО «Обуховтранс». Теперь доехать из Украинки в Киев (автостанция Выдубичи) стоит 70 грн.

Столько же придется заплатить за маршрут Обухов-Киев. Расценки изменили и на междугородных направлениях: поездка из Долины в столицу стоит 115, а из Долины в Обухов – 45.

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