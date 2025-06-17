Обмеження руху транспорту у Вінниці, хоч і тимчасове, спрямоване на те, щоб взимку мешканці не зіткнулися з аварійними ситуаціями або холодними батареями.

Обмеження руху транспорту у Вінниці триватиме на одній із важливих міських вулиць з 18 червня по 8 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Йдеться про часткове перекриття на вулиці Івана Бойка, про що офіційно повідомила Вінницька міська рада. Такі заходи пов’язані з підготовкою до опалювального сезону та реконструкцією тепломережі.

Обмеження діятиме на відрізку дороги від заїзду до будинку №19 на вулиці Івана Миколайчука до заїзду до будинку №12-А на вулиці Келецькій.

Це створить певні труднощі для водіїв, адже ділянка розташована у житловому масиві, який активно використовується для щоденних поїздок. У зв’язку з цим міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути та звертати увагу на встановлені дорожні знаки.

Пішоходам хвилюватися не варто — їхній рух буде організовано безперешкодно. Для автотранспорту ж будуть встановлені всі необхідні попереджувальні та обмежувальні знаки. За це відповідатиме комунальне підприємство «СМЕД ОДР», яке займається організацією дорожнього руху в місті.

Реконструкція тепломережі — це частина загальноміської програми з модернізації інфраструктури, яка передбачає покращення якості теплопостачання для мешканців. Особливо актуальними такі роботи стають у літній період, коли теплопостачання не використовується, і є можливість без значного дискомфорту провести оновлення.

Обмеження руху транспорту у Вінниці, хоч і тимчасове, спрямоване на те, щоб взимку мешканці не зіткнулися з аварійними ситуаціями або холодними батареями. Містянам радять поставитися до тимчасових незручностей з розумінням, адже модернізація тепломережі — це інвестиція у комфорт найближчих років.

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