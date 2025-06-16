Відключення води у Вінниці є тимчасовою мірою, спрямованою на проведення важливих ремонтних робіт для підтримки якості та стабільності водопостачання у місті.

17 червня відбудеться відключення води у Вінниці через плановий ремонт водогону, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає “Вінницяоблводоканал”.

Відсутність води у Вінниці стосуватиметься кількох вулиць і триватиме з 9:00 до 19:00 17 червня 2025 року.

У цей проміжок часу без водопостачання залишаться жителі таких адрес: вул. Івана Дзюби (колишня назва – Академіка Павлова), будинки 21-33 та 8-24, вул. Дьогтянецька (колишня назва – Лізи Чайкіної), 23, а також вул. Пирогова, будинки 80-196 та 73-149.

Водоканал попереджає, що у вказаний період постачання не буде, тож мешканцям радять подбати про необхідний запас заздалегідь.

Відключення води у Вінниці – це тимчасова міра, спрямована на проведення важливих ремонтних робіт для підтримки якості та стабільності водопостачання у місті. Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено у повному обсязі.

Такі планові роботи є частиною регулярного обслуговування інфраструктури, що забезпечує безперебійне постачання у довгостроковій перспективі. Мешканці заздалегідь отримують цю інформацію, щоб мати можливість спланувати свій день та забезпечити комфорт.

Рекомендуємо жителям зазначених адрес зберігати цю інформацію та за можливості зробити необхідні запаси.

Також українцям рекомендується подбати про зарядку гаджетів та інші справи, пов'язані зі світлом. У разі змін чи оновлень стежте за повідомленнями від місцевих служб та медіа. Подібні ремонтні роботи допомагають підтримувати безперебійне водопостачання у Вінниці, що є важливим для повсякденного життя містян.

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