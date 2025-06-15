Крім житлових будинків, у графік відключення світла на тиждень 16-22 червня у Вінницькій області потрапили об'єкти соціальної інфраструктури.

Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Вінницькій області введено з метою стабілізації навантаження на енергосистему України, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в АТ «Вінницяобленерго».

Енергетики підкреслюють, що графіки можуть бути змінені або тимчасово скасовані залежно від оперативної ситуації в енергосистемі. Водночас мешканців просять уважно стежити за оновленнями на сайті компанії.

Відключення світла очікується, зокрема, у таких мікрорайонах Вінниці: вулиці Героїв Нацгвардії, Героїв Крут, Академіка Янгеля, Батозька, Стрілецька, Замостянська, Київська, Стеценка, Коцюбинського, Лебединського, Шолом-Алейхема, Соборна, Магістратська, а також на інших вулицях у межах міста.

Крім житлових будинків, у графік відключення світла на тиждень 16-22 червня у Вінницькій області потрапили об'єкти соціальної інфраструктури — школи, котельні, друкарні, ЖК, адміністративні будівлі. Енергетики закликають жителів міста за можливості обмежити використання електроприладів у години пікового навантаження.

Повний перелік адрес, де може не бути електропостачання, можна переглянути за посиланням.

Жителів просять зберігати спокій та заздалегідь планувати свій день з урахуванням можливих обмежень.

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