Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Вінницькій області введено з метою стабілізації навантаження на енергосистему України, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надають в АТ «Вінницяобленерго».
Енергетики підкреслюють, що графіки можуть бути змінені або тимчасово скасовані залежно від оперативної ситуації в енергосистемі. Водночас мешканців просять уважно стежити за оновленнями на сайті компанії.
Відключення світла очікується, зокрема, у таких мікрорайонах Вінниці: вулиці Героїв Нацгвардії, Героїв Крут, Академіка Янгеля, Батозька, Стрілецька, Замостянська, Київська, Стеценка, Коцюбинського, Лебединського, Шолом-Алейхема, Соборна, Магістратська, а також на інших вулицях у межах міста.
Крім житлових будинків, у графік відключення світла на тиждень 16-22 червня у Вінницькій області потрапили об'єкти соціальної інфраструктури — школи, котельні, друкарні, ЖК, адміністративні будівлі. Енергетики закликають жителів міста за можливості обмежити використання електроприладів у години пікового навантаження.
Повний перелік адрес, де може не бути електропостачання, можна переглянути за посиланням.
Жителів просять зберігати спокій та заздалегідь планувати свій день з урахуванням можливих обмежень.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни