Кроме жилых домов в график отключения света на неделю 16-22 июня в Винницкой области попали объекты социальной инфраструктуры.

Отключение света на неделю 16-22 июня в Винницкой области введено в целях стабилизации нагрузки на энергосистему Украины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в АО «Винницаоблэнерго».

Энергетики подчеркивают, что графики могут быть изменены или временно упразднены в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме. В то же время, жителей просят внимательно следить за обновлениями на сайте компании.

Ожидаются отключения электроэнергии, в частности, в следующих микрорайонах Винницы: Героев Национальной гвардии, Героев Крут, Академика Янгеля, Батозка, Стрелецкая, Замостинская, Киевская, Стеценко, Коцюбинского, Лебединского, Шолом-Алейхема, Соборная, Магистратская, а также на других улицах города.

Кроме жилых домов, в график отключения света на неделю 16-22 июня в Винницкой области попали объекты социальной инфраструктуры – школы, котельные, типографии, ЖК, административные здания. Энергетики призывают жителей города по возможности ограничить использование электроприборов в часы пиковой нагрузки.

Полный список адресов, где может не быть электроснабжения, можно просмотреть по ссылке .

Жителей просят сохранять спокойствие и планировать заранее свой день с учетом возможных ограничений.

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