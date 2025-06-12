Обмеження руху в Чернівцях торкнеться одразу кількох вулиць і триватиме щонайменше до другої половини липня, тож місцевим варто підготуватися.

Обмеження руху в Чернівцях буде діяти через ремонт дорожнього покриття, заміну комунікацій та облаштування нових пішохідних переходів, повідомляє Politeka.

У міськраді кажуть, що роботи масштабні, тож проїзд повністю або частково перекриють. Обмеження руху в Чернівцях уже діє на вулиці А. Жуковського. Ділянка між площею Філармонії та Б. Хмельницького перекрита з 11 червня.

Роботи триватимуть щонайменше до 19 липня, а завершення відновлення тротуарів і проїжджої частини планують на 23 липня 2025 року. Тут замінюють старі газові мережі, тому розриття значні.

У міськраді також попередили, що з 9 до 23 червня діє часткове обмеження руху в Чернівцях ще на чотирьох вулицях. Це Зелена, Старожучківський Шлях, Міліївська та Л. Дергача. Працює техніка, йде ямковий ремонт, а в деяких місцях проїзд може бути ускладненим або звуженим.

З 10 числа цього місяця стартували роботи на Й. Гете. Відрізок між Університетською та Лисенка також у ремонті. Цього ж дня почали працювати і на самій Лисенка. Там, між Лесі Українки та Й. Штейнбарга, відновлюють покриття після оновлення газових комунікацій.

Окрім цього, з 16 числа на Київській навпроти будинку №12-Б триватимуть монтажні роботи. Водіїв просять бути уважними, дивитись на знаки і планувати маршрут заздалегідь.

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