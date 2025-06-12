Ограничение движения в Черновцах коснется сразу нескольких улиц и продлится по меньшей мере до второй половины июля, поэтому местным следует подготовиться.

Ограничение движения в Черновцах будет действовать из-за ремонта дорожного покрытия, замены коммуникаций и обустройства новых пешеходных переходов, сообщает Politeka.

В горсовете говорят, что работы масштабные, поэтому проезд полностью или частично перекроют. Ограничение движения в Черновцах уже действует на улице А. Жуковского. Участок между площадью Филармонии и Б. Хмельницкий перекрыт с 11 июня.

Работы продлятся не менее 19 июля, а завершение восстановления тротуаров и проезжей части планируется на 23 июля 2025 года. Здесь заменяют старые газовые сети, поэтому разрывы значительны.

В горсовете также предупредили, что с 9 по 23 июня действует частичное ограничение движения в Черновцах еще на четырех улицах. Это Зеленая, Старожучковский Путь, Милиевская и Л.А. Дергача. Работает техника, идет ямочный ремонт, а в некоторых местах проезд может быть усложнен или сужен.

С 10 числа этого месяца стартовали работы на Й. Гете. Отрезок между Университетской и Лысенко также в ремонте. В этот же день начали работать и на самой Лысенко. Там, между Леси Украинки и И. Штейнбаргом, восстанавливают покрытие после обновления газовых коммуникаций.

Кроме того, с 16 числа на Киевской напротив дома №12-Б будут продолжаться монтажные работы. Водителей просят быть внимательными, смотреть на знаки и планировать маршрут заранее.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения