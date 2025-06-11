Місцевим мешканцям варто підготуватися до обмеження руху в Чернівцях, тож розповідаємо, кого це зачепить в першу чергу.

Обмеження руху в Чернівцях торкнуться кількох важливих вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, місто продовжує оновлювати інфраструктуру, тож без часткових перекриттів не обійтися. Водіїв просять бути уважними, бо ремонти розтягнуться на кілька тижнів.

Наразі триває низка дорожніх робіт, тож обмеження руху в Чернівцях введені одразу на кількох ділянках. Йдеться не лише про латання ям, а й про серйозніші роботи — як от прокладання газових мереж чи встановлення нових переходів.

Від 9 до 23 червня перекриття буде на вулицях Зелена, Старожучківський Шлях, Л. Дергача і Міліївська. Тут дорожники беруться за ямковий ремонт. Паралельно, на вулиці Миру, в цьому ж періоді облаштовують підвищені пішохідні переходи. Працюватимуть на відрізку від будинку №7 до №2.

З 10 до 30 числа візьмуться за частину вулиці Й. Гете — від Університетської до Лисенка. Теж саме стосується і самої Лисенка: перекриють від Лесі Українки до Й. Штейнбарга. Причина полягає у відновленні покриття після заміни газових мереж.

Дещо коротше, але не менш важливе, обмеження руху в Чернівцях буде й на Київській. Там із 16 по 27 число триватимуть будівельно-монтажні заходи, зокрема біля будинку №12-Б.

Міська влада наполегливо радить водіям не ігнорувати дорожні знаки, заздалегідь планувати маршрути і при можливості об’їжджати ці ділянки.

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