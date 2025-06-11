Местным жителям стоит подготовиться к ограничению движения в Черновцах, поэтому рассказываем, кого это коснется в первую очередь.

Ограничения движения в Черновцах затронут несколько важных улиц, сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, город продолжает обновлять инфраструктуру, поэтому без частичных перекрытий не обойтись. Водителей просят быть внимательными, потому что ремонты растянутся на несколько недель.

В настоящее время продолжается ряд дорожных работ, поэтому ограничения движения в Черновцах введены сразу на нескольких участках. Речь идет не только о латаньи ям, но и о более серьезных работах, таких как прокладка газовых сетей или установка новых переходов.

С 9 по 23 июня перекрытие будет на улицах Зелена, Старожучковский Путь, Л.А. Дергача и Милиевская. Здесь дорожники берутся за ямочный ремонт. Параллельно, по улице Мира, в этом же периоде обустраивают повышенные пешеходные переходы. Будут работать на отрезке от дома №7 до №2.

С 10 до 30 числа займут часть улицы Й. Гете — от Университетской до Лысенко. То же касается и самой Лысенко: перекроют от Леси Украинки до Й. Штейнбарга. Причина заключается в возобновлении покрытия после замены газовых сетей.

Несколько короче, но не менее важно, ограничение движения в Черновцах будет и на Киевской. Там с 16 по 27 число будут продолжаться строительно-монтажные мероприятия, в том числе у дома №12-Б.

Городские власти настойчиво советуют водителям не игнорировать дорожные знаки, заранее планировать маршруты и по возможности объезжать эти участки.

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