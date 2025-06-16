Отключение воды в Виннице временной степени, направленной на проведение важных ремонтных работ для поддержания качества и стабильности водоснабжения в городе.

17 июня произойдет отключение воды в Виннице из-за планового ремонта водопровода, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Винницаоблводоканал".

Отсутствие воды в Виннице будет касаться нескольких улиц и продлиться с 9:00 до 19:00 17 июня 2025 года.

В этот промежуток времени без водоснабжения останутся жители следующих адресов: ул. Ивана Дзюбы (бывшее название – Академика Павлова), дома 21-33 и 8-24, ул. Дегтянецкая (бывшее название – Лизы Чайкиной), 23, а также ул. Пирогова, дома 80-196 и 73-149.

Водоканал предупреждает, что в указанный период поставки не будет, поэтому жителям советуют позаботиться о необходимом запасе заранее.

Отключение воды в Виннице – это временная мера, направленная на проведение важных ремонтных работ по поддержанию качества и стабильности водоснабжения в городе. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Такие плановые работы являются частью регулярного обслуживания инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную поставку в долгосрочной перспективе. Жители заранее получают эту информацию, чтобы спланировать свой день и обеспечить комфорт.

Рекомендуем жителям указанных адресов хранить эту информацию и при возможности сделать необходимые запасы.

Также украинцам рекомендуется позаботиться о зарядке гаджетов и других делах, связанных со светом. В случае изменения или обновления следите за сообщениями от местных служб и медиа. Подобные ремонтные работы помогают поддерживать бесперебойное водоснабжение в Виннице, что важно для повседневной жизни горожан.

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